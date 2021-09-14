EVE GELMEYEN KARDEŞİNİ DARBEDİP ARACA BİNDİRMİŞTİ; 2 ARKADAŞIYLA GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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EVE GELMEYEN KARDEŞİNİ DARBEDİP ARACA BİNDİRMİŞTİ; 2 ARKADAŞIYLA GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
EVE GELMEYEN KARDEŞİNİ DARBEDİP ARACA BİNDİRMİŞTİ; 2 ARKADAŞIYLA GÖZALTINA ALINDI

SANCAKTEPE'de 2 haftadır eve gelmeyen kardeşini 2 arkadaşıyla birlikte, araca bindirip, zorla eve götüren ağabey ve 2 arkadaşı gözaltına alındı.

SANCAKTEPE'de 2 haftadır eve gelmeyen kardeşini 2 arkadaşıyla birlikte, araca bindirip, zorla eve götüren ağabey ve 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay geçen pazar Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. 2 haftadır eve gelmeyen S.İ'yi kahvehanede görüp, tanıyan bir kişi durumu S.İ.'nin ağabeyi M.İ.'ye haber verdi. M.İ., arkadaşları B.C.A. ve M.E.P. ile kahvehaneye geldi. S.İ, ağabeyi ve arkadaşları tarafından darbedilerek, araca bindirildi. S.İ.'nin zorla evine götürüldüğü belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ağabey M.İ. ile B.C.A. ve M.E.P. dün gözaltına alındı. "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan dün adli makamlara sevk edilen M.İ., B.C.A. ve M.E.P. isimli şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı.


- İstanbul

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Haber: EVE GELMEYEN KARDEŞİNİ DARBEDİP ARACA BİNDİRMİŞTİ; 2 ARKADAŞIYLA GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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