'Eve geç gelme' tartışmasında birbirini darbeden çifte hapis ve para cezası
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'Eve geç gelme' tartışmasında birbirini darbeden çifte hapis ve para cezası

'Eve geç gelme' tartışmasında birbirini darbeden çifte hapis ve para cezası
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de 'eve geç gelme' nedeniyle çıkan tartışmada birbirini darbettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan A.S. (28), 3 ay 22 gün hapis, eşi K.S. (19), ise 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de 'eve geç gelme' nedeniyle çıkan tartışmada birbirini darbettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan A.S. (28), 3 ay 22 gün hapis, eşi K.S. (19), ise 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 8 Ocak'ta merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıllık evli olan A.S.  eve geç geldi. Eşi K.S.'nin 'Neden geç geldin?' diye sorması üzerine çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası A.S., eşini darbetti, K.S. de kocasına tokat atarak karşılık verdi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmasının ardından 'yaralama' suçundan her ikisi hakkında da dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında çift hazır bulundu. Eşini darp etmediğini öne süren A.S., "Eve geç gelmem nedeniyle tartıştık. Sinir ile itekledim. Kesinlikle darp etmedim" diye konuştu. K.S. de eşinin eve geç gelmesinden dolayı tartıştıklarını belirterek, "Karşılıklı arbede oldu. Tokat attım" dedi.  

Mahkeme hakimi, sanıklardan A.S.'yi 'yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis, eşi K.S.'yi de aynı suçtan 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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