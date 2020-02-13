Eve geç geldiği için uyaran ağabeyini öldürdü
Haberler » Güncel » Eve geç geldiği için uyaran ağabeyini öldürdü - Haber

Eve geç geldiği için uyaran ağabeyini öldürdü

SİVAS'ta lise öğrencisi O. S.(16), eve geç geldiği için kendisini uyaran ağabeyi Fevzi S.'yİ (25) bıçakladı.

13.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:35
Eve geç geldiği için uyaran ağabeyini öldürdü

SİVAS'ta lise öğrencisi O. S.(16), eve geç geldiği için kendisini uyaran ağabeyi Fevzi S.'yİ (25) bıçakladı. Hastaneye kaldırılan ağabey hayatını kaybetti.

Olay, önceki akşam, Selçuklu Mahallesi Buhara Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Fevzi S., geç saatte eve gelen kardeşi O.S.'yi uyardı. Bunun üzerine iki kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O.S. mutfaktan aldığı bıçağı ağabeyini karnına sapladı. Ağır yaralanan Fevzi S., ambulansla kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. O.S. ise polis tarafından gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler