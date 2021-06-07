Eve erkek arkadaşıyla dönen ve evlendiklerini söyleyen kayıp kızını tüfekle vurdu
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Eve erkek arkadaşıyla dönen ve evlendiklerini söyleyen kayıp kızını tüfekle vurdu

Eve erkek arkadaşıyla dönen ve evlendiklerini söyleyen kayıp kızını tüfekle vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de 2 gün önce kaybolan kızının yanına erkek arkadaşı ile gelerek 'Evlendik' demesi üzerine sinirlenen baba, eline aldığı tüfeği ateşleyip kızını ağır yaraladı.

Denizli'de 2 gün önce kaybolan kızının yanına erkek arkadaşı ile gelerek 'Evlendik' demesi üzerine sinirlenen baba, eline aldığı tüfeği ateşleyip kızını ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, baba gözaltına alındı.

Olay, Buldan ilçesi Tekke bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 gün önce kaybolarak ailesinin kendisinden haber alamadığı 19 yaşındaki Kadriye E. A., erkek arkadaşını yanına alarak babası Alphan A.'nın evine geldi. İddiaya göre, burada erkek arkadaşıyla evlendiğini söylemesine sinirlenen baba Alphan A., evde bulunan pompalı tüfekle kızına ateş etti. Saçmaların başına ve göğsüne isabet etmesi sonucu genç kız kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri durumu ağır olan Kadriye E. A.'yı yaptığı ilk müdahalenin ardından, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı. Ardından genç kız, Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, baba Alphan A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler olay yerinde incelemeler gerçekleştirip, tüfeği muhafaza altına aldı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun ağır olduğu belirtilirken, amatör spor yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Eve erkek arkadaşıyla dönen ve evlendiklerini söyleyen kayıp kızını tüfekle vurdu
Eve erkek arkadaşıyla dönen ve evlendiklerini söyleyen kayıp kızını tüfekle vurdu
Eve erkek arkadaşıyla dönen ve evlendiklerini söyleyen kayıp kızını tüfekle vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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