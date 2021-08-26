Eve dönüş yolunda ölüm iki otomobilin çarpmasıyla geldi
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Eve dönüş yolunda ölüm iki otomobilin çarpmasıyla geldi

Eve dönüş yolunda ölüm iki otomobilin çarpmasıyla geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir otelde bahçıvan olarak çalışan ve akşamüzeri işten çıktıktan sonra servisten inerek yaya geçidinden geçmek isteyen adama önce bir otomobil çarpıp yere düşürdü, ardından bir başka otomobilin altında kaldı.

Antalya'da bir otelde bahçıvan olarak çalışan ve akşamüzeri işten çıktıktan sonra servisten inerek yaya geçidinden geçmek isteyen adama önce bir otomobil çarpıp yere düşürdü, ardından bir başka otomobilin altında kaldı. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti. Olay sonrasında yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavşak sisteminde çalıştığı otelin servisinden inen Mehmet Soytürk (50), yolun karşısına geçmek istedi. Karşıya geçmek için yaya geçidini kullanan Mehmet Soytürk'e önce sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Soytürk'ü yandan geçen Arif Y. idaresindeki 07 ARA 101 plakalı başka bir otomobil altına aldı ve yaklaşık 10 metre sürükledi.

Hastanede hayatını kaybetti

Soytürk'ün aracın altında kaldığını gören diğer sürücüler ve esnaf hemen yardıma koştu. Feci şekilde yaralanan adam, otomobilin altında çıkarıldı. Çağrılan 112 ekipleri tarafından yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırılan Soytürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Panik anları güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza sonrasında yaşanan panik anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde vatandaşların aracın altında kalan adamı çıkarmak için koşturduğu görüldü. Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırılan Mehmet Soytürk'ün cenazesi kardeşi ve kuzeni tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Kumluca ilçesine götürüldü. - ANTALYA

Eve dönüş yolunda ölüm iki otomobilin çarpmasıyla geldi
Eve dönüş yolunda ölüm iki otomobilin çarpmasıyla geldi
Eve dönüş yolunda ölüm iki otomobilin çarpmasıyla geldi
Eve dönüş yolunda ölüm iki otomobilin çarpmasıyla geldi
Eve dönüş yolunda ölüm iki otomobilin çarpmasıyla geldi
Eve dönüş yolunda ölüm iki otomobilin çarpmasıyla geldi
Eve dönüş yolunda ölüm iki otomobilin çarpmasıyla geldi
Eve dönüş yolunda ölüm iki otomobilin çarpmasıyla geldi
Eve dönüş yolunda ölüm iki otomobilin çarpmasıyla geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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