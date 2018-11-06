Mevsimlik İşçiler, İş Bitimini Havaya Kova Atarak Kutladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tarlalara çalışmaya giden mevsimlik işçiler, iş bitimini havaya kova atarak kutluyor. İşçiler, tıpkı mezun olan üniversite öğrencileri gibi eve dönüş sevinci yaşıyor.

Siverekli mevsimlik işçiler tarafından geleneksel hale dönüştürülen kova fırlatma görüntüleri bu kez ise Denizli ve Karaman'ın Akçaşehir ilçesinde yaşandı. Denizli'de ay çiçeği tarlasında, Karaman'ın Akçaşehir ilçesinde ise patates tarlasında hasadı bitiren işçiler, hep birlikte kovaları havaya fırlatarak renkli görüntüler oluşturdu. Cep telefonu ile kova fırlatma anını kaydeden işçiler, görüntüleri sosyal medyada paylaşmalarının ardından yeniden gündem oldu.

"GELENEK HALİNE GETİRDİK"

Hasadın ardından memleketi Siverek'e dönme sevinci yaşadığını anlatan Mustafa Gümüşkan, "İlkbahar ayının başlamasıyla batı illerine mevsimlik işçi olarak gidiyoruz, aylarca Siverek'ten ve akrabalarımızdan uzak kalmak zorunda kalıyoruz. Herkes bir gurbetlik hasreti yaşıyor, işlerimiz bitince ve eve dönüş gözükünce biz de gelenek haline getirdiğimiz gibi kovaları havaya fırlatıyoruz" dedi.

GEÇEN YIL FENOMEN OLMUŞLARDI

Denizli'de ay çiçeği toplamaya giden işçilerin arasında bulunan ve geçen sene havaya fırlattıkları kova fotoğraflarını çekerek, sosyal medyada paylaşan Serdar Geyik, "Geçen seneden beri gelenek haline getirdiğimiz kovaları havaya fırlatma geleneğimizi bu senede yaptık. Bu sene en son işimiz ay çiçeği toplamaktı, çok şükür bu senede bitti. Biz de eve dönüş sevincimizi kovaları havaya fırlatarak gösterdik" diye konuştu.