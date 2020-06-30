Eve dönmeyen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
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Eve dönmeyen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Bartın'da akşam eve dönmediği için aranan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Eve dönmeyen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
30.06.2020 00:57 | Son Güncelleme: 30.06.2020 02:06

Bartın'da akşam eve dönmediği için aranan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Bartın'ın Ulus İlçesine bağlı Hisar Köyünde yaşayan 75 yaşındaki Yaşar Dadaylı, sabah evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine Dadaylı'yı aramaya çıkan eşi bahçeye geldiği sırada yaşlı adamı yerde hareketsiz halde buldu. Komşuların haber vermesinin ardından olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde yaşlı adamın olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşar Dadaylı'nın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturanın başlatıldığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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