Eve dönmeyen kedisi için kayıp ilanı verip 1000 TL de ödül vadetti

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın merkez Efeler'de ikamet bir öğretmen 6 gündür eve dönmeyen kedisi için kayıp ilanı verdi. Ailece kedilerini çok özlediklerini belirten Zeynep Ceren Çiftsüren, kedisini bulanları ödüllendireceğini söyledi.

Mia adını verdikleri kedisinin Mimar Sinan Mahallesi Ünal Özgödek bulvarı civarında 12 Ocak günü kaybolduğunu ve 6 gündür eve gelmediğini kaydeden Zeynep ceren Çiftsüren, "Günlerdir arıyoruz, ancak bir türlü izine rastlayamadık. Biz, kaçırılmadı ise sokakta olduğunu düşünüyoruz. Kedimiz evimizin neşesiydi. Görenlerin veya bulanların insanlık namına haber vermelerini istiyoruz. Kedimi bulanlara ilanda 1000 TL ödül vadettim ama, bu rakamı daha da arttırabilirim. Ne olur görenler haber versin" diye konuştu.

Zeynep Öğretmen'in kedisi için meslektaşları da adeta seferber olurken pek çok öğretmen ve öğrenci sosyal medya hesaplarından kayıp kedinin fotoğrafı ile birlikte verilen kayıp ilanını paylaşarak vatandaşlardan yardım istedi. - AYDIN