Ziynet eşyası ve para çalan 3 kadın tutuklandı
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Ziynet eşyası ve para çalan 3 kadın tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da girdikleri evden, çeşitli ziynet eşyası ve 6 bin TL çalan 3 kadın tutuklandı.

ANTALYA'da girdikleri evden, çeşitli ziynet eşyası ve 6 bin TL çalan 3 kadın tutuklandı.

Olay, 5 Haziran'da saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne giden A.E., evdeki çelik kasadaki 4 adet saat, 3 altın yüzük, 3 pasaport, 1 gümüş tespih, 1 antika maket araba, 1 antika bıçak ve 6 bin TL'nin çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

İhbarın ardından harekete geçen ekipler, kısa süre içinde, hırsızlık olayını kadın şüpheliler N.T., A.T. ve C.G.'nin yaptığını belirledi. Operasyonla yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Ziynet eşyası ve para çalan 3 kadın tutuklandı
Ziynet eşyası ve para çalan 3 kadın tutuklandı
Ziynet eşyası ve para çalan 3 kadın tutuklandı
Ziynet eşyası ve para çalan 3 kadın tutuklandı
Ziynet eşyası ve para çalan 3 kadın tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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