Evden yükselen alevler paniğe neden oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evden yükselen alevler paniğe neden oldu

Denizli'de bir evde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Evden yükselen alevler paniğe neden oldu
18.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:38

Denizli'de bir evde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Olay, Babadağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evden yükselen duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken vatandaşlarda kendi imkanları ile alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Alevlerin yükseldiği ev kullanılamaz hale gelirken şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi Dünya
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 3. Sayfa
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Bu kadar da olmaz! 64 yaşındaki şahıs, 12 yaşındaki kızı istismar etti bir de utanmadan kızın ailesinden şikayetçi oldu 3. Sayfa
Bu kadar da olmaz! 64 yaşındaki şahıs, 12 yaşındaki kızı istismar etti bir de utanmadan kızın ailesinden...
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti 3. Sayfa
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Türk tır şoförü, Gürcistan polisine direndi ve aracındaki Türk kahramanların fotoğraflarını söktürmedi Yaşam
Türk tır şoförü, Gürcistan polisine direndi ve aracındaki Türk kahramanların fotoğraflarını söktürmedi
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı Magazin
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de mücadele edecek
Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de mücadele edecek
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Son Dakika: Bağcılar'da polislere silahlı saldırı
Son Dakika: Bağcılar'da polislere silahlı saldırı
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ömer Çelik Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Hande Erçel Serenay Sarıkaya Seyfi Dursunoğlu
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Asker Bakan 15 Temmuz Azerbaycan
Şu an buradasınız: Evden yükselen alevler paniğe neden oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 14:38:29. #1.14#
title