Evden uzaklaştırma aldı kapanmada sokakta kaldı ortalığı birbirine kattı
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Evden uzaklaştırma aldı kapanmada sokakta kaldı ortalığı birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

Evden uzaklaştırma aldı kapanmada sokakta kaldı ortalığı birbirine kattı Adana'da psikolojisi bozulduğu için aile bireylerine zarar veren bir kişi tam kapanmada evden uzaklaştırma alınca ortalığı birbirine kattı Araçların yolunu kesip üzerine yatan şahıs güçlükle sakinleştirildikten sonra...

Evden uzaklaştırma aldı kapanmada sokakta kaldı ortalığı birbirine kattı

Adana'da psikolojisi bozulduğu için aile bireylerine zarar veren bir kişi tam kapanmada evden uzaklaştırma alınca ortalığı birbirine kattı

Araçların yolunu kesip üzerine yatan şahıs güçlükle sakinleştirildikten sonra polis merkezine götürüldü

ADANA - Adana'da psikolojisi bozulduğu için aile bireylerine zarar veren bir kişiye evden uzaklaştırma cezası verildi. Tam kapanmada sokakta kalınca ortalığı birbirine katan şahıs güçlükle sakinleştirilip polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojisi bozulan Süleyman Şimşir bir süre önce aile bireylerine zarar vermeye başladı. Bu nedenle aile şikayetçi olunca Şimşir'e evde uzaklaştırma kararı çıktı. Yeni tip korona virüs nedeniyle tam kapanma da başlayınca Şimşir gidecek yeri olmadığı için sokakta kaldı. Buna sinirlenen Şimşir sokakta dükkanların kepenklerine zarar vermeye başladı. Vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekibe de saldıran Şimşir yoldan geçen araçların da önünü kesti. Sokakta dolaşan Şimşir'e polis biber gazıyla müdahale etti. Ancak buna rağmen sokak ortasında yatan Şimşir araçların altında kalma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı. Bu sırada polis megafondan "Tam kapanma var herkes evine" diyerek uyarıda bulundu.

Süleyman Şimşir bir süre sonra sakinleştirilerek polis merkezine götürüldü.

Evden uzaklaştırma aldı kapanmada sokakta kaldı ortalığı birbirine kattı
Evden uzaklaştırma aldı kapanmada sokakta kaldı ortalığı birbirine kattı
Evden uzaklaştırma aldı kapanmada sokakta kaldı ortalığı birbirine kattı
Evden uzaklaştırma aldı kapanmada sokakta kaldı ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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