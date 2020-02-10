Evden uçaksavar mermisi çıktı
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Evden uçaksavar mermisi çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda uçaksavar mermisi, şarjör ve tabanca ele geçirildi.

10.02.2020 20:43 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:44
Evden uçaksavar mermisi çıktı

'ın ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda uçaksavar mermisi, şarjör ve tabanca ele geçirildi.


Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde alınan ihbar neticesinde kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürüp pazarladığı öne sürülen M.E.Y.'nin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 uçaksavar mermisi, 9 tabanca fişeği, 2 tabanca namlusu, 2 tabanca şarjörü, 6 adet değişik ebatlarda kama ve hançer, bir polis rozeti ile tabanca ve namlu yapımında kullanıldığı değerlendirilen alet ele geçirildi. Jandarma ekipleri, M.E.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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