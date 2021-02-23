Evden televizyon, tül, perde ve bardaklar çalındı
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Evden televizyon, tül, perde ve bardaklar çalındı

23.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:34
Evden televizyon, tül, perde ve bardaklar çalındı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Mustafa Şenyiğit'e ait eve giren hırsızlar televizyon, tül, perde ve bardakları çaldı.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Mustafa Şenyiğit'e ait eve giren hırsızlar televizyon, tül, perde ve bardakları çaldı.

Kaynarca ilçesi Şeyhtımarı Mahallesi'nde Mustafa Şenyiğit'e ait eve hırsız girdi. Hırsızlar evden televizyon, tül, perde ve bardakları çaldı. 10 gündür evde olmayan Şenyiğit, gelince durumu fark edip polise bildirdi. Polis evde inceleme yaparak soruşturma başlattı.Mustafa Şenyiğit, "102 ekran televizyonumu, tülü almışlar. Hanım poşette hediyelik bardak hazırlamıştı, onu da almışlar." dedi.


Evden televizyon, tül, perde ve bardaklar çalındı
Evden televizyon, tül, perde ve bardaklar çalındı
Evden televizyon, tül, perde ve bardaklar çalındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER

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