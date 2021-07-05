Evden tam 5 kamyon çöp çıktı
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Evden tam 5 kamyon çöp çıktı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Haberler | Güncel

- Evden tam 5 kamyon çöp çıktı Çöp ev, 6 saatte temizlendi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hijyen koşullarına aykırı olacak şekilde çöp biriktirilen evde, yaklaşık 6 saat süren temizlik çalışması yapıldı.

- Evden tam 5 kamyon çöp çıktı

Çöp ev, 6 saatte temizlendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hijyen koşullarına aykırı olacak şekilde çöp biriktirilen evde, yaklaşık 6 saat süren temizlik çalışması yapıldı. Temizlik çalışmalarının sonunda evden 5 kamyon çöp çıkarıldı.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sultan Orhan Mahallesi'nde mülk sahibi D.Y'nin, kızı H.A ve 3 torununa ikamet etmeleri için verdiği evde çöp biriktirildiğini tespit etti. Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri de çöp biriktirilen evde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Veteriner işleri müdürlüğü ekipleri tarafından böcek ve haşerata karşı ilaçlama çalışmasının da yapıldığı evden, 5 kamyon çöp çıkarıldı. Yaklaşık 6 saat süren temizlik çalışmasının yapıldığı ev, mülk sahibi D.Y isimli vatandaşa boş bir şekilde teslim edildi.

Evden tam 5 kamyon çöp çıktı
Evden tam 5 kamyon çöp çıktı
Evden tam 5 kamyon çöp çıktı
Evden tam 5 kamyon çöp çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu

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