Evden, Roma dönemine ait sütun parçaları çıktı
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Evden, Roma dönemine ait sütun parçaları çıktı

11.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:35
Evden, Roma dönemine ait sütun parçaları çıktı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, bir evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu düşünülen sütun parçaları ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, bir evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu düşünülen sütun parçaları ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmaların ardından Kandıra'da bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 adet sütun parçası ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Y.O. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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