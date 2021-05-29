EVDEN PARA VE ZİYNET EŞYASI ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde girdiği apartman dairesinden 8 bin euro, 50 bin TL, 68 bin lira değerinde 20 adet cumhuriyet altını ve çok sayıda ziynet eşyası çalan İ.K., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde girdiği apartman dairesinden 8 bin euro, 50 bin TL, 68 bin lira değerinde 20 adet cumhuriyet altını ve çok sayıda ziynet eşyası çalan İ.K., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. O.K. etrafın dağınık olmasından şüphelenerek, hırsız girdiğini fark etti. Evden kendisine ait 8 bin Euro, 50 bin TL, 68 bin lira değerinde 20 adet cumhuriyet altını, 2 altın künye, 2 altın yüzük, 20 bin TL değerindeki tespih, cep telefonu, kimlik ve çok sayıda kredi kartının çalındığı belirleyen O.K. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Apartmandaki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelinin İ.K. olduğu belirlendi. Polis ekipleri İ.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan İ.K'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada, bir miktar para ve altın ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin polis merkezindeki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı