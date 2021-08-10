Evden laptop ve para çalan zanlı yakalandı
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Evden laptop ve para çalan zanlı yakalandı

Evden laptop ve para çalan zanlı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de bir evden laptop ve para çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Osmaniye'de bir evden laptop ve para çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fakıuşağı Mahallesi Yılmaz Fırat Çakıroğlu Sokakta meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda evden bir adet laptop ve 60 lira nakit para çaldığı belirlenen şahsın daha önceden çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı olan M.D. olduğu tespit edildi. Şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler kısa süre içerisinde şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan M.D. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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