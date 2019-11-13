Evden kaçtığı için öldürülen Sultan'ın ağabeyi de gözaltında(2)
BABA İLE OĞLU TUTUKLANDIÇerkezköy'de evden kaçtığı içinde öldürülen Sultan Kütük, cinayetİ şüphelileri olarak adliyeye sevk edilen babası Okan Kütük ile ağabeyi Oktay Kütük, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
13.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:31
BABA İLE OĞLU TUTUKLANDI
Çerkezköy'de evden kaçtığı içinde öldürülen Sultan Kütük, cinayetİ şüphelileri olarak adliyeye sevk edilen babası Okan Kütük ile ağabeyi Oktay Kütük, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: DHA