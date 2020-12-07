Evden kaçan ve uyuşturucu partisinde yakalanan 3 çocuk koruma altına alındı
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Evden kaçan ve uyuşturucu partisinde yakalanan 3 çocuk koruma altına alındı

07.12.2020 20:19 | Son Güncelleme: 07.12.2020 20:29
Evden kaçan ve uyuşturucu partisinde yakalanan 3 çocuk koruma altına alındı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de evden kaçan ve bir evde uyuşturucu partisinde yakalanan 3 kız çocuğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de evden kaçan ve bir evde uyuşturucu partisinde yakalanan 3 kız çocuğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

22 Kasım'da evden kaçan 3 kız çocuğu, jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu 24 Kasım'da bir evde uyuşturucu partisinde yakalanmıştı. Evdeki şahıslar gözaltına alınırken, 3 kız çocuğu yurda gönderilmişti. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 12 kişi gözaltına alındı konulu haber ile ilgili olarak Alo 183 Sosyal Destek Hattı üzerinden yapılan ihbar sonrası evden kaçma davranışı gösterdikleri belirtilen M.Y. ve H.Y. isimli kuzeni ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, anne ve babalarının M.Y. ve H.Y.'nin uyuşturucu madde kullandıklarından şüphelendiklerini belirtmeleri üzerine 24.11.2020'de jandarma ekiplerimiz tarafından M.Y. (2005) ile kardeşi M.Y. (2006) ve H.Y. (2006) Düzce merkezde bir evde bulunmuştur. Savcılık talimatıyla Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne teslim edilmesi üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından mezkur çocuklar ivedi bakım koruma altına alınmış, devamında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mahkemeden bakım tedbiri ve sağlık tedbiri istenmiştir" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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