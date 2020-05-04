Evden kaçan otizmli genç 14 gündür aranıyor
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Evden kaçan otizmli genç 14 gündür aranıyor

Evden kaçan otizmli genç 14 gündür aranıyor
04.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 04.05.2020 19:15

Evden kaçan otizmli genç 14 gündür aranıyor Otizmli çocuğu kayıp olan anne: "Çocuğumu ararken 3-4 engelli çocuk bulduk" Arnavutköy'de 19 yaşındaki otizmli genç, evden kaçtı.

Evden kaçan otizmli genç 14 gündür aranıyor

Otizmli çocuğu kayıp olan anne: "Çocuğumu ararken 3-4 engelli çocuk bulduk"

İSTANBUL - Arnavutköy'de 19 yaşındaki otizmli genç, evden kaçtı. Polise başvuran aile 14 gündün çocuklarını arıyor.

İstanbul Arnavutköy'de yaşayan 19 yaşındaki otizmli Taha Yiğit, 20 Nisan Pazartesi günü babasıyla dışarıya çıktıktan sonra evin kapısına gelince dışarıya kaçtı. Peşinden giden ailesi ise Yiğit'i bulamayınca polise haber verdi. Kaybolan genci bulmak için AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği, İl ve İlçe Emniyet müdürlükleri ile birlikte otizmli çocuğu olan aileler de gönüllülük esasına dayalı olarak 10-15'er kişilik ekipler halinde arama çalışmalarını sürdürüyor. 14 gündür kayıp olan gence yönelik gelen ihbarda en son Habipler'de bulunan bir yapı şirketinde adres sorarken görüldüğü ifade edildi. Otizmli gencin kaybolduktan günler sonra adres sorduğu iş yerinin güvenlik kamerasına takıldığı görüldü.

"Biz artık bittik, tükendik yavruma kavuşmak istiyorum"

Oğlunun otizm ve epilepsi hastası olduğunu ifade eden anne Hülya Yiğit, "Taha, 20 Nisan Pazartesi günü babasıyla gezmeden dönerken evden kaçtı. Biz polis ekiplerine haber verdik. O günden beri aranıyor, biz de arıyoruz. Taha kaybolduğu günden beri Başakşehir'de bir lokantada görülmüş. Ertesi gün ise Habipler-Arnavutköy yolu üzerinde bulunan bir yapı şirketinde görüldü. En son kamera görüntüsünde orada. İhbarlar geliyor ve biz arıyoruz ama şuana kadar hiç sonuç alamadık. Polis ekipleri dışında 30-40 kişilik bir gönüllü ekip de arıyor gecesini gündüzüne katarak. Ben çocuğumu ararken başka 3-4 tane engelli çocuk bulduk . Ne olursunuz benim çocuğumu görürseniz polis ekiplerine haber verin. Biz artık bittik, tükendik. Yavruma kavuşmak istiyorum. Hava çok soğuk ve yağmurlu. Aynı zamanda alması gereken ilaçlar var" dedi.

Kaybolduktan günler sonra bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı

Otizmli genç, kaybolduktan günler sonra adres sorduğu Habipler'deki iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

Otizmli Aileler Birlik Platformu Başkanı Mustafa Kaplan, "Biz 30-40 kişilik gönüllü aile grubumuzla Taha'yı arama çabası içerisine girdik. Yaklaşık 12-13 gündür sahadayız ve sosyal medyadan da Taha kardeşimiz için sayfalar kurduk. Birlikte organize bir şekilde kardeşimizi aramaya çalıştık. 13 günlük süreçte bazı izler bulduk. Amacımız kardeşimize sağ salim ulaşabilmek, onu ailesine teslim edebilmek. Tek derdimiz, tek gayemiz bu" ifadelerini kullandı.

Evden kaçan otizmli genç 14 gündür aranıyor

Kaynak: İHA

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