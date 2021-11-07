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Evden kaçan kediyi ağaçtan itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evden kaçan kediyi ağaçtan itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli'de evden kaçan ve ağacın tepesine çıkan kedi, ağaçta mahsur kaldı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de evden kaçan ve ağacın tepesine çıkan kedi, ağaçta mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Beyza Yılmaz Yenikent Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden kaçan kedi, evin yanında bulunan ağacın tepesine tırmandı. Kendi çabaları ile kediyi indirmeye çalışan vatandaşlar, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile kediyi kurtararak sahibine teslim etti. - KOCAELİ

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