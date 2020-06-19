Evden kaçan 3 kız çocuğa yaptırdıkları mide bulandırdı Evden kaçan 3 kız çocuğa yaptırdıkları mide bulandırdı 3 kız çocuğu tanıştıkları kişiler tarafından taciz edildi, uyuşturucuya alıştırılıp sattırıldı, hırsızlık yaptırıldı Muğla'nın Bodrum ilçesin küçük yaşta 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan, uyuşturucu içirip sattıran,...

Evden kaçan 3 kız çocuğa yaptırdıkları mide bulandırdı

3 kız çocuğu tanıştıkları kişiler tarafından taciz edildi, uyuşturucuya alıştırılıp sattırıldı, hırsızlık yaptırıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesin küçük yaşta 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan, uyuşturucu içirip sattıran, hırsızlık yaptırtılan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum'da 13 ve 14 yaşlarında olan S.Ü., İ.Ö., İ.B. 3 ortaokul çocuğu yılbaşında evden kaçması sonucunda Jandarma ekipler aramaya başladı. Yapılan istikbarı ve teknik çalışma sonrasında 3 kızın yaklaşık 2 ay sonra bulundu. Jandarma tarafından yapılan araştırmalar korkunç gerçeklerde ortaya çıkardı.

Cinsel istismar, hırsızlık yaptırttılar, uyuşturucuya alıştırdılar

3 kız arkadaş kaçtıktan sonra farklı ilçelerde tanıştıkları kişiler tarafından cinsel istismar uğradı. Muğla'nın başka ilçesine giden kızlar orada tanıştıkları farklı şahıslar tarafından uyuşturucuya da alıştırdı. Uyuşturucu bağımlısı olan 3 çocuk daha sonra uyuşturucu kuryesi olarak kullandı. 2 ay boyunca çeşitli ilçelerde farklı kişilerle tanışan 3 kız çocuğunun iddialarına göre yolda otostop çektirtilip, aracına bulunan kişi veya kişileri içeceklerine ilaç koyarak uyutup hırsızlık bile yaptırdı. Gittikleri her ilçede tanıştıkları farklı kişiler tarafından suça bulaştırılan çocukların yaşadıkları olaylar mide bulandırdı.

Telefonları incelemeye alındı.

Aylar sonra bulunan çocukların verdiği ifadeler doğrultusunda ortaya çıkan gerçekler Jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Çocukları telefonlarını incelemeye alan Jandarma ekipleri fotoğraflardan şahısları teker teker tespit etti. Araştırma ve soruşturmalar ile istihbarı çalışmalar sonucunda 27 kişinin evlerini tespit eden Bodrum ilçe Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı operasyon yapan ekipler Bodrum'dan 9 şahıs, Ortaca'dan 2 şahıs, Milas'tan 2 şahıs, Dalaman'da ikamet eden 2 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 15 şahıs kıs kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde tespit edilemeyen 5 şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalara devam ederken kent dışında ikamet ettikleri tespit edilen 7 şahısla ilgili ise Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Jandarma ekipleri şüpheliler gelmeden önce Bodrum adliyesinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kalabalık bir gurubun şüphelileri beklediği görüldü. 15 şüpheli geniş güvenlik önlemleri ile adliyeye getirildi.

Kaynak: İHA