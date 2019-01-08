Evden İş İmkanı" Vaadiyle 481 Kişiyi Dolandırdığı İddiası

Eskişehir'de, 481 kişiyi evden çalışarak para kazanma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, hakim karşısına çıktı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, başka bir suçtan tutuklu Metin K. (36), davacı taraflar ve avukatları hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.

Sanığın kendisine ait firmaya kilitli poşet yapımı için evden çalışma imkanı sunduğunu, vereceği malzemeler için de teminat istediğini iddia eden çoğu davacı, şikayetçi olduklarını söyledi.

338 davacı dinlendi

Davacı Atiye K, evden çalışma işini komşularından duyduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Komşularım aracılığıyla ben de işletmeye gittim. 250 lira verdim. Orada iki bayan vardı. Sözleşme imzalattılar. Nüfus cüzdanı fotokopisi aldılar. Durumun dolandırıcılıkla alakalı olduğunu yine komşularımdan öğrenince bana küçük bir poşette verilen malzemeleri iade etmek için bir süre sonra şirkete geri gittim. Fakat şirketin kapıları kapalıydı. Bir aylık iş yapıp daha sonra yaptığımız işin parasını alacağımızı söylemişlerdi."

Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 10 Şubat'a erteledi.

Eskişehir'de 2016'da bir işletme kuran Metin K. (36), kilitli poşet üretimi için evden çalışarak para kazanma vaadiyle 481 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla emniyet güçlerince "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA