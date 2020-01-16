16.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:06

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ve Sulumağara Mahallerindeki 3 evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık zanlılarının M.Ş, İ.K, A.K. ve H.N.Ş. olduğunu tespit etti.

Yapılan operasyonda M.Ş, A.K. ve İ.K. gözaltına alınırken, H.N.Ş'nin yakalanması için başlatılan çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA