Evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı - Haber

Evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

16.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:06
Evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

'in İslahiye ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye Komutanlığı ekipleri, ve Sulumağara Mahallerindeki 3 evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık zanlılarının M.Ş, İ.K, A.K. ve H.N.Ş. olduğunu tespit etti.

Yapılan operasyonda M.Ş, A.K. ve İ.K. gözaltına alınırken, H.N.Ş'nin yakalanması için başlatılan çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler