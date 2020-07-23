Evden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı
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Evden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'de bir evden hırsızlık yaptığı belirtilen 2 zanlı, yakalandı.

23.07.2020 17:24 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:28

Denizli'de bir evden hırsızlık yaptığı belirtilen 2 zanlı, yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yassıhöyük Mahallesi'nde bir evden hırsızlık olayına karıştığı belirtilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların evden 20 çeyrek altın, bir kol saati ve 1000 liranın yanı sıra 6 kilogram ceviz içi de çaldıkları tespit edildi.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanmamak için evdeki güvenlik kamera kayıtlarının tutulduğu cihazı da aldıkları belirledi.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların kullandığı otomobili, farlarından yola çıkarak belirledi.

Otomobilin plakası tespit edilince zanlıların M.K (54) ile oğlu S.K (23) olduğu ortaya çıktı.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğul, sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Evden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

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