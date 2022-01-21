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Evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de bir evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de bir evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı bir evden musluk, vana ve çeşitli malzemelerin çalınması üzerine çalışma başlattı. Adresin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler eve giren şüphelinin E.K. olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen E.K. JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinde gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Haber

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