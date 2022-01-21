Evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de bir evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı bir evden musluk, vana ve çeşitli malzemelerin çalınması üzerine çalışma başlattı. Adresin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler eve giren şüphelinin E.K. olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen E.K. JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinde gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

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