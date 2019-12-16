Evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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Evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te bir evden hırsızlık yapan şüpheli, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

16.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:17
Evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

'te bir evden hırsızlık yapan şüpheli, tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 9 'ta bir evden yapılan hırsızlığın aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen A.B., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., tutuklanarak ceza evine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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