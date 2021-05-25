Evden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı
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Evden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı

Evden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de bir evden kaynak makinası, delici alet ve zeytinyağı çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Osmaniye'de bir evden kaynak makinası, delici alet ve zeytinyağı çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 7043 Sokak'ta bulunan bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı evin çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler kaynak makinası, delici alet ve 18 litre zeytinyağı çalan şüphelinin S.D.C (20) olduğunu tespit etti. Şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, yapılan fiziki takip sonucu S.D.C'yi evinde gözaltına aldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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