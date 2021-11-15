Evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde gelen bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, hakkında 2 farklı dosyadan kesinleşmiş 1 yıl 10 ay 2 gün hapis cezası bulunan ve evden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şahsı kıskıvrak yakaladı. Adli işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir İzmir ilinde ikamet eden bir şahıs, geçtiğimiz günlerde Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesi'ndeki ikametine geldiğinde evinden 13 çuval toplamda 325 kilogram kömür, yaklaşık 20 çuval toplamda 500 kilogram tahta parçası, 50 metre bağ teli ve 6 adet demir kazık çalındığını fark etti. Şahsın durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, evden hırsızlık olayına karışan şüphelinin S.K. (47) olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin şüpheli ile yaptığı ilk görüşmede suçunu inkar eden şüphelinin, 2 farklı suçtan toplam 1 yıl 10 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilmesinin ardından yapılan sorgularda şüphelinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Yapılan işlemlerin ardından Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan şüpheli S.K. (47), tutuklanarak Salihli Kapalı T Tipi ceza evine gönderildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet