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Evden hırsızlık yapan iki zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evden hırsızlık yapan iki zanlı yakalandı

Osmaniye'de bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı N.Y. isimli vatandaşın evinde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili araştırma yaptı. Eve giren hırsızlık şüphelisi şahısların M.P. ile M.D. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şahısları gözaltına aldı.

Şüpheliler M.P. ve M.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen çalıntı eşyalar ise sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Araştırma, Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Haber

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