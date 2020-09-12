Evden hırsızlık yapan 6'sı kadın 7 kişi yakalandı
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Evden hırsızlık yapan 6'sı kadın 7 kişi yakalandı

İZMİT'te girdikleri bir evden 40 gram altın, 1 çeyrek altın, 410 dolar ve 7 bin TL çalan 6'sı kadın 7 hırsız, güvenlik kameraları sayesinde kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

Evden hırsızlık yapan 6'sı kadın 7 kişi yakalandı
12.09.2020 22:18 | Son Güncelleme: 12.09.2020 22:22

İZMİT'te girdikleri bir evden 40 gram altın, 1 çeyrek altın, 410 dolar ve 7 bin TL çalan 6'sı kadın 7 hırsız, güvenlik kameraları sayesinde kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit'te bir evden 40 gram altın, 1 çeyrek altın, 410 dolar ve 7 bin TL'nin çalınması üzerine harekete geçti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına altı. Yapılan incelemelerde, eve giren şüphelilerin daha önceden benzer suçlardan 72 adet suç kaydı bulunan Z.O., 68 adet suç kaydı bulunan S.V., 37 adet suç kaydı bulunan Y.U., 21 adet suç kaydı bulunan C.T., 4 adet suç kaydı bulunan N.U., S.O. ve hırsızlık suçundan firari konumunda bulunan M.G. olduğunu belirledi. Yapılan kimlik tespitinin ardından polis, şüphelilerin evlerine  operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. C.T., Y.U., Z.O. ve S.V. tutuklanırken, S.O., N.U. ve M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


Kaynak: DHA

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