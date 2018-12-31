Evden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Evden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Evden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçede bir evden beyaz eşya çalarken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalanan N.T. (27), N.Ö. (16) ve S.T. (18), gözaltına alındı.

Emniyete götürülen ve sorguları tamamlana zanlılar adliyeye sevk edildi.

N.Ö ve S.T, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. N.T'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et