Evden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Tutuklandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
İlçede bir evden beyaz eşya çalarken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalanan N.T. (27), N.Ö. (16) ve S.T. (18), gözaltına alındı.
Emniyete götürülen ve sorguları tamamlana zanlılar adliyeye sevk edildi.
N.Ö ve S.T, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. N.T'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Kaynak: AA