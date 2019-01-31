Evden Halı, Yorgan, Yastık Hırsızlığına 3 Tutuklama

GAZİANTEP'te, girdikleri evden halı, yorgan, yastık ve mutfak malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı. Evdeki parmak izlerini ve çevredeki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin H.Ö., A.A. ve R.S.A. olduğunu belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla 3 kişi, yakalanırken, evlerinde yapılan aramalarda çaldıkları halı, yorgan, yastık ve mutfak malzemeleri ele geçirildi. Çalıntı eşyalar, sahibine teslim edilirken, emniyetteki sorguları tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi. H.Ö., A.A. ve R.S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

- Gaziantep

Kaynak: DHA