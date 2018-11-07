Evden Gelen Kötü Koku Paniğe Neden Oldu

GAZİANTEP'te, bir apartmandaki daireden yükselen kötü koku paniğe yol açtı. Kimsenin bulunmadığı ve itfaiye erlerinin balkondan girdiği evdeki kokunun bozulan etlerden kaynaklandığı anlaşıldı.

Olay, öğleden sonra Alleben Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın ilk katında meydana geldi. İddiaya göre; apartman sakinleri Ali Solakhan ve ailesinin kiracı olarak yaşadığı evden kötü kokular geldiğini fark etti. Kapıyı çalmalarına rağmen yanıt alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler yaptığı araştırma sonrasında telefonla kiracı Ali Solakhan'a ulaştı. Solakhan, 3 hafta önce tartıştıkları eşinin Mersin'e kendisinin de Kilis'teki ailesinin yanına gittiğini ve evde kimsenin olmadığını söyledi. Bir süre sonra eve gelen Solakhan, anahtarın yanında olmadığını ve eve itfaiyenin balkondan ulaşarak kapıyı açabileceğini ifade etti. Bunun üzerine bir itfaiye eri merdivenle ulaştığı balkondaki demir parmaklıkların kilidini demir makasıyla keserek eve girdi.

Evde yapılan araştırmada kokunun buzdolabındaki etlerin bozulmasından kaynaklandığı belirlenince, ekipler normale döndü.

- Gaziantep