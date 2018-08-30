Evden Eve Taşımacılık Kamyonetiyle" Göçmen Kaçakçılığı

Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, evden eve eşya taşımacılığı yapan bir nakliye firmasının kamyonetinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaleiçi mevkisindeki bir evden, kapalı kasa kamyonete çok sayıda kişinin bindirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, bir firmaya ait üzerinde "asansörlü evden eve taşımacılık" yazan 22 AG 326 plakalı kamyoneti, MOBESE kameralarından da izleyerek kent merkezinde bir süre takip etti.



İstasyon Mahallesi'ndeki Kamyon Garajı yakınlarında durdurdurulan aracın kasasının kapalı arka tentesini açan polis ekipleri, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu çeşitli uyruklarda 30 düzensiz göçmen tespit etti.



Polis, kamyonetin kasasında ayrıca Meriç Nehri'nden yasa dışı geçiş için kullanılacağı tahmin edilen şişme bot buldu.

Yanlarında taşıdıkları çanta ve bavullarıyla polis minibüsüne bindirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



Kamyonet sürücüsü T.C. gözaltına alındı.