Evden eve nakliye sektörü üniversitelerin açılmasına hazır!

Eylül ayında üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesini beklediklerini söyleyen Göztepe Nakliyat ve Depolama A.Ş. CEO'su Ulaş Gümüşoğlu, "Olası yoğunlukta öğrenci ve ailelerin mağdur olmaması için hazırlıklarımızı yaptık. Ancak kişiler, üzücü durumlarla karşılaşmamak için hizmet aldıkları nakliye şirketinin taşıma sigortası sunduğundan emin olunmalıdır" dedi.

Yaz aylarının nakliye sektörü için hareketli geçeceğine dikkat çeken Gümüşoğlu, "Yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde kademeli normalleşme adımlarının birer birer artması bekleniyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılması gündeme geldi. Ev değiştirmek veya taşınmak isteyen öğrencilerde artış yaşandığı görülüyor. Biz de bütün hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu.

"ALANINDA UZMAN YETKİLİLERİN BİREBİR İLGİ VE TAKİBİ GEREKLİ"

Evden eve eşya taşıma sürecinde uygulanması gereken prosedürlere de değinen Gümüşoğlu, "Günümüzde teknoloji her ne kadar hizmet aldığımız pek çok sektörü dönüştürse de nakliye, alanında uzman yetkililerin birebir ilgi ve takibini gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle sadece telefon veya internet üzerinden randevu alarak süreci sağlıklı yönettiğini iddia eden yapılara itimat etmemek gerekir. Temelde izlenilmesi gereken prosedür, kişilerin şirketle iletişime geçmesini takiben yetkililerin adresi ziyaret ederek ekspertiz raporu hazırlamasıdır. Sonrasında belirlenen eşyalar demonte edilir ve ambalajlanarak araca yüklenir. Ardından yeni adrese taşınarak kişinin arzu ettiği gibi kurulur. Tüm bu süreçte olası hasarların sorumluğunu da evden eve nakliyat şirketi alır" ifadelerini kullandı.

Sektörde 40 yıldan fazla hizmet verdiklerini ve asıl amaçlarının güven tesis etmek olduğunu belirten Gümüşoğlu, "Ev taşıma hizmetleri, ticari ürün taşımadan farklı olarak daha fazla özen ve güven gerektirir. Şunu belirtmek gerekir ki evden eve eşya taşıma butik bir iştir, zira nakliye ekipleri evinizin her yerinde çalışır. Bu noktada da şirketin güvenilirliği kritik önem taşır. Göztepe Nakliyat olarak bizler de müşteri memnuniyetini daima birinci önceliğimiz olarak benimsiyor, kazançtan önce güven sağlamaya önem veriyoruz. Sunduğumuz taşıma sigortası kapsamında, yalnızca aracın yoldaki olası kazasıyla ilgili değil, personel hatasından kaynaklanan hasarların sorumluğunu da biz üstleniyoruz. Amacımız, müşteri memnuniyetini yüzde 95'in altına düşürmemek ve tüm nakliye operasyonlarına ortak kalite anlayışını entegre etmek" dedi.