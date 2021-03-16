Evden eve nakliye kamyonunda 69 kilo esrar ele geçti
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Evden eve nakliye kamyonunda 69 kilo esrar ele geçti

16.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:08
Evden eve nakliye kamyonunda 69 kilo esrar ele geçti

MERSİN'de, takibe alınan evden eve nakliye firmasında ait kamyonda yapılan aramada, kolilerin arasına gizlenmiş 69 kilo esrar ele geçirildi, aracın şoförü F.E. gözaltına alındı.

MERSİN'de, takibe alınan evden eve nakliye firmasında ait kamyonda yapılan aramada, kolilerin arasına gizlenmiş 69 kilo esrar ele geçirildi, aracın şoförü F.E. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente, doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Evden eve nakliye firmasına ait olduğu belirlenen kamyonun, uyuşturucu sevkiyatında kullanılacağını tespit eden polis, aracı takibe aldı. Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından aracın yola çıktığını belirleyen polis, kentin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Kente girdikten sonra polis ekiplerince adım adım takip edilen kamyon, yükünü indirmek üzere merkez Toroslar ilçesine bağlı Selçuklar Mahallesi'nde durdu. Operasyonun düğmesine basan polis, kamyon şoförü F.E.'yi gözaltına aldı. Kamyonda ve depoda arama yapan polis, 31 paket halinde 69 gram esrar ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Evden eve nakliye kamyonunda 69 kilo esrar ele geçti
Evden eve nakliye kamyonunda 69 kilo esrar ele geçti
Evden eve nakliye kamyonunda 69 kilo esrar ele geçti
Evden eve nakliye kamyonunda 69 kilo esrar ele geçti
Evden eve nakliye kamyonunda 69 kilo esrar ele geçti
Evden eve nakliye kamyonunda 69 kilo esrar ele geçti
Evden eve nakliye kamyonunda 69 kilo esrar ele geçti
Evden eve nakliye kamyonunda 69 kilo esrar ele geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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