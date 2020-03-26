SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Evden devam eden eğitim ve iş hayatı için dizüstü bilgisayarında KDV indirimi yaptı - Ekonomi
Asus, Ekonomi

Evden devam eden eğitim ve iş hayatı için dizüstü bilgisayarında KDV indirimi yaptı

Teknoloji markası ASUS, öğrencilerin eğitimini evden sürdürdüğü ve çalışanların da işlerini evine taşıdığı bu dönemde çok daha önemli bir ihtiyaç haline gelen dizüstü bilgisayarları için 30 Mart tarihine kadar üç teknoloji market zincirinin mağazalarında KDV indirimi başlattığını duyurdu.

26.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:05
Evden devam eden eğitim ve iş hayatı için dizüstü bilgisayarında KDV indirimi yaptı
Teknoloji markası ASUS, öğrencilerin eğitimini evden sürdürdüğü ve çalışanların da işlerini evine taşıdığı bu dönemde çok daha önemli bir ihtiyaç haline gelen dizüstü bilgisayarları için 30 Mart tarihine kadar üç teknoloji market zincirinin mağazalarında KDV indirimi başlattığını duyurdu.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim-öğretimin ertelenmesinin ardından, öğrenciler uzaktan eğitimle ders başı yaptı. Öğrencilerin eğitimini evden sürdürdüğü ve çalışanların da işlerini evine taşıdığı bu dönemde kuşkusuz uygun fiyatlı ve performanslı taşınabilir bilgisayarlar en önemli ihtiyaçlardan biri haline geldi. Bir çok teknoloji markası gibi ASUS da bu kritik günlerde son kullanıcının farklı talep ve ihtiyaçları doğrultusunda geniş bir ürün gamı sunan markalardan biri olduğuna vurgu yaparak tüm Teknosa, VATAN, Mediamarkt mağazalarında 30 Mart tarihine kadar dizüstü bilgisayarlarında KDV indirimi başlattığını duyurdu.

SEÇERKEN ÜÇ KRİTERİ DİKKATE ALIN

ASUS, onlarca farklı model içerisinden hem bütçeye hem de ihtiyaçlara en uygun modeli nasıl seçileceği ile ilgili de tavsiyelerde bulundu. Bu noktada en önemli 3 kriterin donanım, taşınabilirlik ve fiyat şeklinde sıralanabileceğini açıklayan teknoloji markası, ürün seçimiyle ilgili tavsiyesi şöyle; "Donanım tarafında işlemci, depolama ve bellek gibi detayların çok önemli olduğunu vurgulamakta fayda var. Bilgisayarda yapacağız işe göre ihtiyaçlarınızı bütçeniz doğrultusunda dikkatle belirlemeniz gerekiyor. İ5 ya da i7 8.nesil işlemci yanında 8GB RAM ve 256GB SSD kapasitesi bir çok senaryoda işini görmeye yetecektir. Fakat daha fazla performans gerektiren yaratıcı işlerle uğraşıyorsanız i7 ya da i9 10. Nesil işlemci yanında RTX sınıfı grafikler ve min 16GB RAM sizin için ideal olacaktır"

TEKNOLOJİ MARKASINDAN DİZÜSTÜ MODEL TAVSİYELERİ İSE ŞÖYLE;

ASUS X509FB-BR073T

"Bulunduğu segmentasyon ve fiyatına göre rakiplerinden daha şık bir kasaya sahip olan X509 serisi ASUS dizüstü bilgisayarlar, incelik ve hafifliği ile de öne çıkıyor. 8.Nesil i5 Intel işlemci barındıran cihazda ayrıca harici bir ekran kartı olan MX110 da yer alıyor. 8GB RAM ve 256GB SSD kapasitesine sahip bu cihaz 1.7kg ağırlığında ve 2.3cm kadar ince. Mevcut indirim dahilinde 30 Mart'a kadar 3.881 TL fiyatıyla satın alınabilecek.

VİVOBOOK S432FL-EB089T

Vivobook serisi aslında ASUS'un orta segmentini oluştursada, Vivobook S432 modelini bundan ayırabiliriz. Çünkü bilgisayarda, Zenbook segmentinde görmeye alışık olduğumuz touchpade yerleştirilmiş ikinci bir ekran olan ScreenPad 2.0, soğutmayı destekleyen ve yazma pozisyonunu iyileştiren Ergo-Lift ve çerçeveleri inceltmeye yarayan NanoEdge gibi üst seviye teknolojilerin yanı sıra donanım tarafında da 10.Nesil işlemci ve MX250 harici ekran kartı yer alıyor. Mevcut indirim dahilinde 30 Mart'a kadar 7.337 TL fiyatıyla bu bilgisayarı satın almak münkün olacak.

ZENBOOK UX334FLC-A4107T

ASUS'un üst seviye donanım ve tasarımı bir araya topladığı Zenbook serisi kuşkusuz bütçesi daha geniş olan kullanıcılara hitap ediyor. Ultra taşınabilir ve güçlü donanıma sahip bu bilgisayar ailesi son nesil işlemci, harici ekran kartı, geniş ve hızlı depolama çözümlerinin yanında 1.2kg seviyelerinde ağırlığa ve bir A4 kağıttan küçük kasa boyutuna sahip. Mevcut indirim dahilinde bu Zenbook 13 cihzını da 30 Mart'a kadar 9.329 TL fiyatıyla satın almak mümkün olacak."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Ekonomi
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya Ekonomi
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Ekonomi
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
'83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır' Ekonomi
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Ekonomi
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Son Dakika: Bakan Soylu, sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Son Dakika: Bakan Soylu, sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Faik Öztrak Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı
Magazin Seda Akgül Ender Saraç Basketbolcu Serdar Ortaç
Spor Falcao Malcolm Thomas Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Wuhan İtalya Açıklama
Şu an buradasınız: Evden devam eden eğitim ve iş hayatı için dizüstü bilgisayarında KDV indirimi yaptı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 16:27:33. #1.15#
title