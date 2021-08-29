Evden çıktı bir daha geri dönmedi: Ailesi 14 yaşındaki Miraç'ı arıyor
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Evden çıktı bir daha geri dönmedi: Ailesi 14 yaşındaki Miraç'ı arıyor

Evden çıktı bir daha geri dönmedi: Ailesi 14 yaşındaki Miraç'ı arıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Erenler ilçesinde evden çıkıp giden ve geri dönmeyen 14 yaşındaki Miraç Ekmekçi için ailesi seferber oldu.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde evden çıkıp giden ve geri dönmeyen 14 yaşındaki Miraç Ekmekçi için ailesi seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Dilmen Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Miraç Ekmekçi sabah saatlerinde Karasu'ya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Akşam eve dönmemesi üzerine ailesi kızları için arayışa geçti. Yanında iki kız arkadaşıyla gittiği öğrenilen Miraç Ekmekçi için ailesi polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet ekipleri, kızı bulmak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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