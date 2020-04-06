Evden çıkmayan Hakkarililer, zamanlarını kitap okuyarak değerlendiriyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarıyla caddelerdeki yoğunluğun büyük oranda azaldığı Hakkari'de birçok ebeveyn, çocuklarıyla kitap okuyarak zaman geçiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarıyla caddelerdeki yoğunluğun büyük oranda azaldığı Hakkari'de birçok ebeveyn, çocuklarıyla kitap okuyarak zaman geçiriyor.

Kentte virüsün yayılmasının önlenmesi ve sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla evde kalmayı tercih eden birçok vatandaş, hem kendi önlemlerini alıyor hem de bu süreci verimli aktivitelerle değerlendiriyor.

Şehirde eğitim kalitesinin yükseltilmesi için Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın başlattığı, 15 bin kitap dağıtılan "Bir İnsan Bir Kitap" kampanyasına ilgi gösteren vatandaşlar, kitap okuyarak kentte okuma oranının yükselmesine de katkı sunuyor.

Uzaktan eğitim ile evde ders gören çocuklarının eğitimiyle daha fazla ilgilenme imkanı da bulan veliler, hem kitap okuyor hem de zeka geliştirici oyunlar oynuyor. Çocuklar da anne ve babalarıyla daha fazla zaman geçirip, kitap okumanın mutluluğunu yaşıyor.

"Hakkari'de ailece kitap okunuyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan uygulamayla çocukların eğitimlerine evlerinden devam etmesinin sağlandığını söyledi.

Vali Akbıyık'ın himayesinde başlatılan "Bir Kitap Bir İnsan" projesiyle okuma oranını yükseltmeyi amaçladıklarını belirten Gür, şöyle konuştu:

"Eve kapandığımız bu süreçte öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizden aldığımız dönüşler, kişisel gelişime katkı sunmanın en güzel yolunun kitap okumak olduğu yönündeydi. Bu projeyle hem okuyoruz, hem okutuyoruz, hem kendimizi geliştiriyoruz hem de ailemizin gelişimine katkıda bulunuyoruz. Velilerimizden çok güzel dönüşler alıyoruz. Çocuklarıyla oturup kitap okuyorlar. Bizi arayıp, 'Çocuğumuz bizi oturtup zorla elimize kitap verdi ama artık zevkle okuyoruz. Okumanın zevkine vardık' diyorlar. Kampanyaya ilgi göstererek kitap okuyan ve zamanını verimli geçiren velilerimize teşekkür ederim. Burada artık ailece kitap okunuyor. Bu güzel tablo bizi de mutlu ediyor. Sayın Valimiz ile emeği geçen öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum."

"Boş zamanımızı kitap okuyarak değerlendiriyoruz"

Kent sakinlerinden Abdurrahman Er ise virüsün dünyanın her yerine yayıldığını, Türkiye'de görülmesinin ardından tedbirlerin artırıldığını söyledi.

Bu nedenle sosyal teması azaltmak için evde kalmayı tercih ettiklerini anlatan Er, "Hükümetimizin uyguladığı tedbirler kapsamında evlerimize çekildik. Çocuklarımızla kitap okuyoruz, boş zamanımızı değerlendiriyoruz." dedi.

Emrullah Kaya da bu dönemi evde kalarak geçirdiklerini ve çocuklarıyla kitap okuyup çeşitli etkinlikler yaptıklarını dile getirdi.

7'nci sınıf öğrencisi Ersin Er de evde anne ve babasıyla kitap okuduğunu belirterek, "Kitap okuma yarışması yapıyoruz. Kitap okumak hem zihnimizi açar hem de bilgi sahibi olmamızı sağlar. Herkese 'evde kalın, kitap okuyun' diyoruz. Sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Onlar bizim için hayatlarını ortaya koyuyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA