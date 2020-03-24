Evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşlara polis hizmeti Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Turgutlu Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Gönül Fırıncı, PTT şubesinden para çekebilmek için polis ekiplerinden pardım istedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, polis aracıyla evinden aldığı Fırıncı'yı ilçe merkezine götürdü ve para çekmesine yardımcı oldu.

Polis eşliğinde yeniden evine dönen Gönül Fırıncı, "Postaneye gelen bir havalem vardı. Onu çekmek için geldik. Polis ekiplerini arayarak yardım istedim. Kendileri sağ olsunlar yardımcı oldular. Allah razı olsun kendilerinden." dedi.

Öte yandan ilçedeki sokaklarda, parklarda ve banka önlerinde bekleyen 65 yaş ve üstü bireyleri uyaran polis ekipleri uyarının ardından vatandaşları evlerine bırakıyor.

Ekipler, sokağa çıkan vatandaşlara da sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA