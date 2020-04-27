Evden çıkmadan Göbeklitepe'ye ya da Peribacalarına gitmek ister misiniz? Sosyal mesafe anlayışıyla dışarıya daha az çıkmaya özen gösterdiğimiz bu günlerde alışkanlıklarımıza ara vermek ve gerekmediği takdirde evden çıkmamak çoğumuz için kolay değil. Ancak bu süreci daha keyifli bir hale getirmek yine bizim elimizde.

O zaman bu sanal tur tam size göre!

Türkiye'nin seyahat sitesi Enuygun.com, uygarlık tarihinin en eski tapınağı olarak bilinen Göbeklitepe'den dünyanın nadide güzelliklerinden biri olan Pamukkale travertenlerine kadar birbirinden güzel 10 farklı destinasyonu sizin için sanal turda bir araya getirdi.

Sosyal ortamlardan bir anda uzaklaşmak herkese garip gelebilir ve hatta bu duruma alışmak biraz zor olabilir. Ama bu durum kültür gezisi yapılmasına engel değil.İşte evde kalmamız gereken bu günlerde fırsat bulup gidemediğimiz ya da uzun yıllar önce gidip bir kez daha görmek istediğimiz yerlere doğru sanal bir yolculuk yaparak gezebileceğiniz 10 destinasyon.

Göbeklitepe

İnsanlık tarihinin yeniden yazılması gerektiğini gözler önüne seren Göbeklitepe, Mısır Piramitleri'nden bile eski tarihi bir tapınak. Şanlıurfa'daki bu mistik kazı alanı hala çözemediğimiz sırlar barındırıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tapınaktaki sütunların üzerlerine işlenmiş havyan figürleri, 12 ayı temsil eden işlemeler ve daha birçok şey sizi harika bir deneyimle buluşturuyor.

Pamukkale

Dünyadaki eşsiz nadide güzelliklerden Pamukkale'yi görmeyenler hemen ekran başına. 35 derece sıcaklıktaki su zamanla toprağa bembeyaz görüntüyü vermiş. Bembeyaz örtüyle kaplı bu muhteşem doğa harikasının büyülü dünyası sizi bekliyor.

Efes

Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı'nın anavatanı, dünyanın en önemli antik kentlerinden Efes'i sanal alemde büyük bir keyifle gezebilirsiniz.

Kapadokya

Türkiye'nin dünyada eşi benzeri olmayan bir başka turistik noktası da Kapadokya… Peribacaları, Uçhisar, Karanlık Kilise, Yeraltı şehirleri ve daha birçok yere büyülü bir yolculuk yapmak sizin elinizde…

Alanya Kalesi

Akdeniz'in en görkemli kalelerinden biri olan Alanya Kalesi'ni, eski kalıntılarının üzerine 13. yüzyılda Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat yeniden yaptırmış. Surlarının uzunluğu 6,5 kilometreyi buluyor ve müthiş bir Akdeniz manzarasına sahip. Kale günümüzde de sağlam yapısını koruyor. Eşsiz Akdeniz manzarasını sandalyenizden kalkmadan gezebilirsiniz.

Selimiye Camisi

Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'ni merak edenlerdenseniz bu eşsiz eseri sanal olarak gezebilirsiniz. Avlusu, çinileri, camideki tüm ayrıntıları içindeymiş gibi görebilirsiniz. Hatta Edirne'ye doğru sanal yolculuğa çıkmışken eskilerin deyimiyle şifahane, II. Bayezid Külliyesi'ni de sanal ortamda gezebilirsiniz.

Galata Kulesi

528 yılında yapılan İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, şehrin panoramik manzarasını en iyi seyredebileceğiniz yerlerden biri. 360 derece İstanbul manzarasını yorulmadan sanal olarak görebilirsiniz.

Kız Kulesi

Birçok efsaneyle birlikte 1830'lu yıllarda bugüne ayakta kalan Kız Kulesi'nin tarihi ve muhteşem manzarasına bilgisayarınızın başından sanal bir yolculuk yapabilirsiniz.

Amasya Evleri

Yeşilırmak kenarına kurulmuş inci gibi evler ve muhteşem Osmanlı konakları Amasya'yı farklı bir yere oturtuyor. Şehzadeler şehrinde yalılar öyle güzel ki bu şahane manzarayı evinizden çıkmadan sanal olarak gezebilirsiniz.

Azmak Çayı

Yeşil ve mavinin muhteşem uyumuna bakarak gezebileceğiniz doğal bir akvaryum. Evde kalmamız gereken bu dönemde online olarak bu doğa harikası Azmak Çayı'nı dolaşabilirsiniz.

Kaynak: Bültenler