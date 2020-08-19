Evden çıkarıldı, eşyalarıyla sokakta kaldı MERSİN'in Tarsus ilçesinde ev sahibi tarafından evden çıkarılan engelli İbrahim Halil Çavur (63), sokakta kaldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde ev sahibi tarafından evden çıkarılan engelli İbrahim Halil Çavur (63), sokakta kaldı.

İlçeye bağlı Beydeğirmeni Mahallesi 706 Sokak'taki müstakil evde 10 aydır kiracı olarak yalnız yaşayan 5 çocuk babası İbrahim Halil Çavur, ev sahibinin yeni evlenen oğlu yerleşeceği için 3 gün önce evden çıkartıldı. 16 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle bir bacağını kaybeden ve yüzde 60 engelli raporuna sahip olan Çavur, eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı. Çavur, eşyalarını yakındaki bir okulun duvarının yanına bıraktı.

Engelli olduğu için çalışamadığını, bu nedenle de maddi durumunun yetersiz olduğunu, yardım geliri de bulunmadığını dile getiren İbrahim Halil Çavur, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi. Komşularının yardımlarıyla hayatını sürdüren İbrahim Halil Çavur, "Geçimimi sağlayabilmek için çalışacak bir ayağım var, çalışacak bir iş istiyorum. Geçen yıl engelli kontenjanından İŞKUR vasıtasıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 9 ay geçici olarak çalıştım ama sonra yine işsiz kaldım" diye konuştu.GÖZYAŞLARIYLA ANLATTIYaşadıklarını gözyaşı dökerek anlatan Çavur, "?Sağ olsunlar 3 gündür, okuldaki öğretmenler yiyeceğimi ve suyumu veriyorlar. Allah onlardan razı olsun. 3 yıldır kirada oturup kiramı ödüyordum, kimseye borcum yoktu ama artık ne kiramı ne karnımı doyurabiliyorum. 10 aydır bir evde oturuyordum, oğlu evleniyor, mecbur kaldık sokağa çıktım. Bütün devlet büyüklerimden beni duymasını arzu ederim."

Çavur'un günlük ihtiyaçlarına yardım eden komşusu Metin Özen ise Çavur'un durumuna kayıtsız kalınmaması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: DHA