Evden çıkan gençten 4 gündür haber alınamıyor
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Evden çıkan gençten 4 gündür haber alınamıyor

Evden çıkan gençten 4 gündür haber alınamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da 4 gün önce evden çıkan 16 yaşındaki yabancı uyruklu gençten haber alınamıyor.

Şanlıurfa'da 4 gün önce evden çıkan 16 yaşındaki yabancı uyruklu gençten haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, 14 Haziran 2021 Pazartesi günü yaşandı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sarayönü Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmet El İbrahim, Pazartesi sabahı okula gidiyorum diyerek evden çıktı. Eyyübiye ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'na giden Ahmet El İbrahim, derse girmeden çalıştığı Bahçelievler Mahallesi'ndeki berber dükkanına gitti. Burada bir süre çalışan El İbrahim, çarşıya gidiyorum diyerek işten çıktı. Haşimiye Meydanı'nda arkadaşları tarafından görülen El İbrahim, en son saat 14.00 sıralarında Rabia Meydanı'ndaki özel bir hastanenin hemen yanında plakası belirlenemeyen bir araca binerken görüldüğü belirlendi. Ailesinin aradığı Ahmet El İbrahim'in telefonunun da kapalı olduğu belirlendi.

Kardeşinin evden kaçmak için herhangi bir nedeni olmadığını söyleyen abisi Ferac El İbrahim, telefonun o günden beri palalı olduğunu belirtti. Çevresindeki kimseye de herhangi bir şey söylemediğini belirten Ferac El İbrahim, kardeşinin bulunması için yetkililerden yardım istedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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