Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarına gidemeyen anneye sürpriz
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Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarına gidemeyen anneye sürpriz

Gaziantep'te koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evden çıkamadığı için şehit oğlunun mezarını görüntülü aramayla görebilen 69 yaşındaki Meliha Akcan, oğlunun şehadetinin 10. yılında İslahiye Kaymakamlığı tarafından şehitliğe götürüldü.

22.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:05
Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarına gidemeyen anneye sürpriz

Gaziantep'te koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evden çıkamadığı için şehit oğlunun mezarını görüntülü aramayla görebilen 69 yaşındaki Meliha Akcan, oğlunun şehadetinin 10. yılında İslahiye Kaymakamlığı tarafından şehitliğe götürüldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 22 Nisan 2010'da teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Ömer Akcan'ın annesi Meliha Akcan, oğlunun düzenli olarak ziyaret ettiği İslahiye Şehitliğindeki mezarına gidemeyince diğer oğlu İsmet Akcan'dan yardım istedi.

Bunun üzerine İsmet Akcan geçen hafta kardeşinin kabrinin başına giderek annesini görüntülü arayıp mezarı görmesini ve dua etmesini sağladı.

İslahiye Kaymakamlığı da anne Meliha Akcan'a sürpriz yaparak oğlunun şehadetinin 10. yılında şehitlik ziyareti yapmasını sağladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerekli önlemleri alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Akcan'ı Yeni Mahalle'deki evinden alarak İslahiye Şehitliği'ne götürdü.

Şehidin mezarına gelen anne Akcan, oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öperek sevdi.

Anne Akcan, "Ben geldim oğlum. Ben geldim Ömer'im. Oğlum 10 yıl oldu. Ben geldim." diyerek gözyaşı döktü.

Duygusal anlar yaşayan Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada "Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla şehit oğlumun mezarına gelemiyordum. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok sevindim. Allah razı olsun hepsinden. Bugün benim oğlumun şehadet günü." diye konuştu.

İlçe Müftülüğü görevlilerinin Kur'an-ı Kerim okumasının ve dualar edilmesinin ardından anne Akcan evine götürüldü.

Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarına gidemeyen anneye sürpriz

Kaynak: AA

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