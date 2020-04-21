Evden çıkamayınca polisi aradı, kardeşinin doğum günü pastayla kutlandı ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan Argeş Samsak (8), polisi arayıp, doğum günü olan kardeşi Aram (4) için pasta getirmelerini rica etti.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan Argeş Samsak (8), polisi arayıp, doğum günü olan kardeşi Aram (4) için pasta getirmelerini rica etti. Argeş'in isteğini yerine getiren polis, Aram'a pastayla sürpriz yaptı.Cizre'de koronavirüs önlemleri kapsamında 20 yaş ile altındakilere getirilen yasak nedeniyle sokağa çıkamayan Argeş Samsak, polisi arayarak, istekte bulundu. Kardeşinin doğum günü olduğunu anlatan Argeş, polisten yaş pasta getirmelerini rica etti. Küçük çocuğun isteğini yerine getiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, ailenin oturduğu daireye elinde pastayla geldi. Elinde yaş pasta tutan polisi gören çocuklar, büyük mutluluk yaşadı. Argeş ve Aram Samsak kardeşler, pastanın üzerinde yanan mumları üfleyerek, söndürüp, polislere teşekkür etti.

Kaynak: DHA