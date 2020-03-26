Evden çıkamayan vatandaşlar mağdur edilmeyecek Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahadaki ilaçlama ve hijyen çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Gıda Bankası aracılığıyla da evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşları mağdur etmiyor.

Engelli, hasta ve yaş almış kişiler başta olmak üzere Gıda Bankası'na kayıtlı bin 500 vatandaşa gıda ve hijyen malzemesinin dağıtımı Belediye ekiplerince yapılıyor.

Koronavirüs'ün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte tedbiri bir an olsun elden bırakmayan, ilgili tüm müdürlükleriyle sahadaki ilaçlama ve hijyen çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Gıda Bankası aracılığıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ulaştırıyor. Evden çıkamayan, engelli, hasta ve yaş almış kişiler başta olmak üzere Gıda Bankası'na kayıtlı bin 500 vatandaşa gıda ve hijyen malzemesinin dağıtımı Belediye ekiplerince yapılıyor. Tüm çalışmaları yerinde inceleyen ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da vatandaşları evde kalmaları yönünde uyaran Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; "Bu zorlu süreçte ihtiyacı olan hiçbir hemşerimizin kendisini kimsesiz ve çaresiz hissetmesine izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Öncelik Dezavantajlı Grupların

Koronavirüs önlemleri kapsamında kişisel mesafeyi korumak ve hijyen kuralları gereği vatandaşları biraraya getirmemek amacıyla bu süreçte Gıda Bandası'nın kapalı olacağını ifade eden Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu da, vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarıda bulunurken yardım malzemelerinin eksiksiz ulaştırıldığını belirtti. Gıda Bankası'na kayıtlı kişilere yardım dağıtımı ile ilgili bilgilendirme mesajı gönderildiğinin altını çizen Beylikdüzü Gıda Bankası Sorumlusu Necati Aykanat ise; "Erzaklar evlere teslim edilirken öncelik engelli, hasta ve yaş almış vatandaşlarımıza veriliyor." dedi.Necati Aykanat ayrıca, bu süreçte Beylikdüzü Gıda Bankası'na bağışta bulunmak isteyen ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların, başvurularını 0212 880 61 00 no'lu telefon ve 444 09 39 No'lu Çağrı Merkezi'ni arayarak yapabileceği bilgisini paylaştı.

Kaynak: Bültenler