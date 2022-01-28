Evden çıkamayan vatandaşlar için tuzlama çalışması başlatıldı - Haberler
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Evden çıkamayan vatandaşlar için tuzlama çalışması başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Evden çıkamayan vatandaşlar için tuzlama çalışması başlatıldı

Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde yaşanan buzlanmalardan dolayı dışarıya çıkamayan vatandaşların yardımına belediye ekipleri koştu.

Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde yaşanan buzlanmalardan dolayı dışarıya çıkamayan vatandaşların yardımına belediye ekipleri koştu.

Son günlerde etkili olan aşırı soğuk havalar nedeniyle Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki yüksek kesimler adeta buz tuttu. Soğuk havalarla birlikte yaşanan buzlanma ve don olayı ile ilgili olarak belediye ekipleri yol açma çalışmaları başlattı. Karacaören Mahallesi'nde de çalışma başlatan ekipler, buzlanma dolayısıyla evden çıkamayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların güvenliği için çalışmaların devam edeceği öğrenilirken, mahalle sakinleri ekiplere teşekkür etti. - AYDIN

Evden çıkamayan vatandaşlar için tuzlama çalışması başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Yenipazar, Aydın, Yerel, Haber

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