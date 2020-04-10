Evden çıkamayan Nurettin Dede'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Banka, Erciş, Yerel

Evden çıkamayan Nurettin Dede'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Evden çıkamayan Nurettin Dede'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek -Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalleye giderek Kaya'nın bağışlamak istediği 100 TL'yi alarak açıklanan banka hesabına yatırdı Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkması...

10.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:51
Evden çıkamayan Nurettin Dede'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Evden çıkamayan Nurettin Dede'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

-Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalleye giderek Kaya'nın bağışlamak istediği 100 TL'yi alarak açıklanan banka hesabına yatırdı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 70 yaşındaki Nurettin Kaya, polis ekiplerinin desteğiyle "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağış yaptı.

Korona virüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destekler devam ediyor. Bu kapsamda Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Nurettin Kaya (70), sokağa çıkmasına kısıtlama geldiği için Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak kampanyaya destek vermek istediğini bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalleye giderek Kaya'nın bağışlamak istediği 100 TL'yi alarak açıklanan banka hesabına yatırdı. Ekipler, banka makbuzunu da getirerek Nurettin Kaya'ya teslim etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Türk milletinin yüceliği buradan gelir. Nurettin Dedemiz, Cumhurbaşkanımızın başlattığı dayanışma kampanyasına elindeki 100 lirayı bağışlayarak destek olmak istediğini söylüyor. Yatırılan bağışın dekontunu vermek için giden personelimizle kendisine en kalbi teşekkürlerimizi ve salgın tehlikesi geçtikten sonra kendisini ziyarete geleceğimizin mesajını da ilettik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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