Evden çıkamayan Nazmiye Nine: Korana bitsin pazarlarda gezeceğim BARTIN'da, evden çıkması yasak olan yaş grubunda bulunan Nazmiye Dalkıran'ın (80) elindeki sopayı yere vurarak, koronavirüs salgınının bitmesinin ardından akşama kadar pazarlarda gezeceğini belirttiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

BARTIN'da, evden çıkması yasak olan yaş grubunda bulunan Nazmiye Dalkıran'ın (80) elindeki sopayı yere vurarak, koronavirüs salgınının bitmesinin ardından akşama kadar pazarlarda gezeceğini belirttiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Merkeze bağlı Ulugeçitkadı köyünün Ahatlı Mahallesi'nde oturan Nazmiye Dalkıran'ın yerel şive ile elindeki sopayı yere vurarak, koronavirüs salgının bitmesinin ardından akşama kadar gezeceğini belirttiği görüntüler, yakınları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Evinin önündeki seranın önüne oturan Nazmiye Dalkıran elindeki sopayı yere vurarak, "Vallahi korona bir kalksın, şart olsun akşama kadar pazarlarda gezeceğim. Her tarafı gezeceğim, İstanbul'a da gideceğim, çocuklarımı görmeye gideceğim. Bu günleri bir göreyim, vallahi de gideceğim, billahi de gideceğim" dedi. Nazmiye Dalkıran'ın tepkisi tebessüm ettirdi.

Kaynak: DHA